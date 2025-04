’Sciame di biciclette’ Partenza domani da piazza Garibaldi

'Sciame di biciclette', pedalata in compagnia di circa 16 chilometri, aperta a tutti i cittadini, con qualsiasi tipo di bicicletta si svolge domani. Il ritrovo è alle 9 in piazza Garibaldi con Partenza alle 9.30, sosta alle 10 con ristoro alla Casa delle Aie e, alle 12, arrivo al Centro Visite Saline con ristoro per tutti. In caso di maltempo, rinvio al 27.

Il Comune, in collaborazione con l'Asd Aquilotti Cervia, Pubblica Assistenza Città di Cervia, associazione culturale Casa delle Aie Cervia, Coop. Alleanza 3.0 – Cervia ed i Consigli di zona di Cervia e Milano Marittima, ha organizzato la pedalata in compagnia di circa 16 chilometri, aperta a tutti i cittadini, con qualsiasi tipo di bicicletta.

