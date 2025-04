Ilgiorno.it - Da residenza dell’amante di Umberto I al premio Oscar

Location per uno dei capolavori della storia del cinema, complice una splendida villa di delizia in stile anglosassone Tudor che fu anche la dimora della bella Bolognina, come veniva chiamata nei salotti dell’Ottocento, ossia la nobildonna, benefattrice e patriota risorgimentale che fu l’amante di reI. Oggi forse lo ricordano solo i vedanesi doc e gli abitanti più avanti con gli anni, ma in paese, e più precisamente in Villa Litta Bolognini Modigliani, che tutti qui chiamano Villa Litta, venne girata nel 1970 parte di un film destinato a trionfare ai botteghini e ad aggiudicarsi premi come l’e l’Orso d’oro al Festival di Berlino: era “Il giardino dei Finzi Contini”, la pellicola diretta da Vittorio De Sica e tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore Giorgio Bassani. Villa Litta divenne, nella finzione cinematografica, la villa dei protagonisti, la famiglia ebrea ferrarese dei Finzi Contini.