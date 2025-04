Over 65 artisti il progetto

progetto Mappet, che ha l’obiettivo di prevenire il decadimento cognitivo delle persone con più di 65 anni. E’ sostenuto da Fondazione Cariverona insieme ad ASP9, Cooss Marche, Afam, CambiaMenti e il Comune di Falconara. Nel territorio falconarese il progetto coinvolge 35 residenti, ma è aperto a tutti coloro che vorranno iscriversi attraverso la piattaforma online all’indirizzo www.mappet.it. Oggi, alle 17.30 al Centro Pergoli, è stato organizzato un incontro per farlo conoscere. Mappet, per il Comune, è seguito dal Servizio sociale professionale, che ha stretto una rete anche con la comunità falconarese, in particolare con le associazioni di volontariato per organizzare attività inclusive che coinvolgano anche gli Over 65. Ilrestodelcarlino.it - Over 65 artisti, il progetto Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pittura, scultura, musica, incontri per socializzare, esercizi per la memoria, alfabetizzazione tecnologica, sostegno specialistico: sono tante le attività organizzate nell’ambito delMappet, che ha l’obiettivo di prevenire il decadimento cognitivo delle persone con più di 65 anni. E’ sostenuto da Fondazione Cariverona insieme ad ASP9, Cooss Marche, Afam, CambiaMenti e il Comune di Falconara. Nel territorio falconarese ilcoinvolge 35 residenti, ma è aperto a tutti coloro che vorranno iscriversi attraverso la piattaforma online all’indirizzo www.mappet.it. Oggi, alle 17.30 al Centro Pergoli, è stato organizzato un incontro per farlo conoscere. Mappet, per il Comune, è seguito dal Servizio sociale professionale, che ha stretto una rete anche con la comunità falconarese, in particolare con le associazioni di volontariato per organizzare attività inclusive che coinvolgano anche gli65.

