La marea gentile del Bellaria Film Festival

Festival mi dicono: sei contenta che il 30% dei Film è di registe? Ho voluto ribaltare la percentuale e quest’anno a Bellaria portiamo un 70% di Film firmati da donne". Miglior tappeto rosso verso il cuore dell’edizione 43 del Bellaria Film Festival non ci poteva essere e la direttrice artistica Daniela Persico lo srotola molto soddisfatta. Perché dal 7 all’11 maggio la kermesse dal tema guida Una marea risale gentile – che aprirà con Ari di Léonor Serraille, alla presenza della regista, e chiuderà con Hot Milk di Rebecca Lenkiewicz – vuole proprio immaginare un mondo alla rovescia, aiutato anche dall’archivio del Festival di cinema indipendente romagnolo, recentemente digitalizzato, che mostra quante registe siano emerse negli anni Ottanta grazie a Bellaria. "Molte si sono perse– dice Persico – e altre hanno avuto comunque un’elaborazione difficile della propria carriera, perché venivano dagli anni Settanta, un momento di lotta". Ilrestodelcarlino.it - La marea gentile del Bellaria Film Festival Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Spesso aimi dicono: sei contenta che il 30% deiè di registe? Ho voluto ribaltare la percentuale e quest’anno aportiamo un 70% difirmati da donne". Miglior tappeto rosso verso il cuore dell’edizione 43 delnon ci poteva essere e la direttrice artistica Daniela Persico lo srotola molto soddisfatta. Perché dal 7 all’11 maggio la kermesse dal tema guida Unarisale– che aprirà con Ari di Léonor Serraille, alla presenza della regista, e chiuderà con Hot Milk di Rebecca Lenkiewicz – vuole proprio immaginare un mondo alla rovescia, aiutato anche dall’archivio deldi cinema indipendente romagnolo, recentemente digitalizzato, che mostra quante registe siano emerse negli anni Ottanta grazie a. "Molte si sono perse– dice Persico – e altre hanno avuto comunque un’elaborazione difficile della propria carriera, perché venivano dagli anni Settanta, un momento di lotta".

