Cercasi gestore per la piscina di via Olimpia

gestore che si occupi della piscina comunale in vista della stagione estiva. L’amministrazione di Gambolò è alla ricerca di un operatore che si occupi dell’impianto di via Olimpia. L’affidamento sarà di un anno, rinnovabile per altri dodici mesi. La soluzione dovrebbe per far fronte all’imminente stagione estiva; l’obiettivo finale è mettere a punto un project-financing che consenta di affidare la gestione su un periodo più lungo. Il canone annuo è di 30mila euro e le offerte dovranno essere depositate entro il 15 aprile. Chi si assumerà la gestione avrà in carico interventi ordinari; altri importanti, per oltre 100mila euro, erano stati realizzati l’anno scorso. "Per la gestione sul lungo periodo – spiega il sindaco Antonio Costantino – occorre definire la ricaduta per la collettività". Ilgiorno.it - Cercasi gestore per la piscina di via Olimpia Leggi su Ilgiorno.it Unche si occupi dellacomunale in vista della stagione estiva. L’amministrazione di Gambolò è alla ricerca di un operatore che si occupi dell’impianto di via. L’affidamento sarà di un anno, rinnovabile per altri dodici mesi. La soluzione dovrebbe per far fronte all’imminente stagione estiva; l’obiettivo finale è mettere a punto un project-financing che consenta di affidare la gestione su un periodo più lungo. Il canone annuo è di 30mila euro e le offerte dovranno essere depositate entro il 15 aprile. Chi si assumerà la gestione avrà in carico interventi ordinari; altri importanti, per oltre 100mila euro, erano stati realizzati l’anno scorso. "Per la gestione sul lungo periodo – spiega il sindaco Antonio Costantino – occorre definire la ricaduta per la collettività".

