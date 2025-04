Le proposte dal forum di Cna Moda un Manifesto per il rilancio Da Prato parte la sfida per il futuro

Moda: Destinazione futuro, evento organizzato da Cna Toscana Centro e Cna FederModa, che per la prima volta ha fatto tappa a Prato. Un’occasione unica alla quale hanno partecipato oltre 100 imprenditori, esperti di calibro internazionale e rappresentanti istituzionali, per delineare nuove prospettive per il comparto tessile. E non poteva che nascere a Prato l’input per il rilancio del settore Moda: i lavori dei gruppi tematici sono confluiti nel Manifesto: destinazione futuro, una piattaforma di proposte concrete per guidare il sistema Moda lungo una rotta innovativa, sostenibile e competitiva. Alla presentazione della neonata magna carta di Cna FederModa è seguita una tavola rotonda guidata dal caporedattore de “La Nazione“ Luigi Caroppo, un confronto tra l’assessora allo sviluppo economico Benedetta Squittieri, Antonella Vitiello (Mita Academy), Marco Landi (Cna FederModa nazionale) e Claudio Bettazzi, presidente Cna Toscana centro. Lanazione.it - Le proposte dal forum di Cna . Moda, un Manifesto per il rilancio. Da Prato parte la sfida per il futuro Leggi su Lanazione.it Un appuntamento nazionale, un confronto concreto, un progetto operativo. Sono state queste le coordinate del Poli Brand Festival –: Destinazione, evento organizzato da Cna Toscana Centro e Cna Feder, che per la prima volta ha fatto tappa a. Un’occasione unica alla quale hannocipato oltre 100 imprenditori, esperti di calibro internazionale e rappresentanti istituzionali, per delineare nuove prospettive per il comparto tessile. E non poteva che nascere al’input per ildel settore: i lavori dei gruppi tematici sono confluiti nel: destinazione, una piattaforma diconcrete per guidare il sistemalungo una rotta innovativa, sostenibile e competitiva. Alla presentazione della neonata magna carta di Cna Federè seguita una tavola rotonda guidata dal caporedattore de “La Nazione“ Luigi Caroppo, un confronto tra l’assessora allo sviluppo economico Benedetta Squittieri, Antonella Vitiello (Mita Academy), Marco Landi (Cna Federnazionale) e Claudio Bettazzi, presidente Cna Toscana centro.

Potrebbe interessarti anche:

Opportunità nel settore moda : un futuro accessibile

Scopri come il settore della moda sta aprendo le porte a nuove generazioni di talenti. Leggi tutto Il futuro della moda: opportunità per tutti nel settore del lusso su Donne Magazine.

Sfilata Fendi : donne e uomini in un tempo della moda che sa di futuro

Life&People.it | Un anniversario importante per la maison Fendi: il centenario della sua fondazione. Questo traguardo non solo celebra una lunga storia di moda e lusso, ma rappresenta anche un ...

Cosa ci insegna l’accordo tra Versace e Prada sulla moda del futuro (e sull’Italia)

La firma dell’accordo di vendita di Versace a Prada per 1,25 miliardi, closing atteso entro l’anno, lascia trasparire un paio di dinamiche e uno stato dell’arte nel sistema del lusso in ...

Le proposte dal forum di Cna . Moda, un Manifesto per il rilancio. Da Prato parte la sfida per il futuro. La moda verso il futuro. Il Brand Festival di Cna al Museo del Tessuto. La moda verso il futuro. Il Brand Festival di Cna al Museo del Tessuto. Due diligence, CNA Federmoda presente al Forum di Ocse. Forum "Italia Africa Business Week" 2025. Il Business Forum Italia-Uzbekistan conferma il legame fra i due paesi. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce msn.com:) Le proposte dal forum di Cna . Moda, un Manifesto per il rilancio. Da Prato parte la sfida per il futuro - Il documento è stato presentato al Museo del Tessuto nel corso dell’interessante Poli Brand Festival. Tra le azioni proposte incentivi fiscali per chi investe in sostenibilità e riduzione dei costi en ...

(Secondo quanto riportato da msn.com:) La moda verso il futuro. Il Brand Festival di Cna al Museo del Tessuto - Moda destinazione futuro. Con questo obiettivo si aprirà domani alle 16 al Museo del Tessuto il forum Poli Brand ...

(L’agenzia ansa.it ha pubblicato che:) Cna, 'aziende della moda siano messe in condizione di investire' - È stato l'obiettivo di 'Dialogo sul settore moda', incontro tra il presidente di Cna Federmoda ... di relazioni industriali che porti a proposte concrete" così da "combattere il dumping ...