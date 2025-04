Undici borse di studio agli studenti Liuc | Un premio al loro talento e all’impegno

Undici riconoscimenti, per un valore complessivo di 28mila euro. La Liuc ha gratificato i suoi studenti, assegnando loro le borse di studio. I premiati sono Rebecca Affatato e Tommaso Dell’Orto (borsa Rotary Club La Malpensa) Giorgia Bassetti (Associazione Amici della Liuc), Alessandra Crotti (in memoria di Aldo Ferrazzi) Lisa Todeschini (in memoria di Angelo e Giovanna Girola), Michele Rossini (I-AER), Lucrezia Scinica (borsa azienda Maghetti), Camilla Caldiroli, Filippo Caldiroli, Michele Rampinini, Guglielmo Vasirani (premio di merito Comune di Castellanza). Il grazie di cuore ai donatori è arrivato dal presidente dell’Ateneo, Riccardo Comerio, e dal rettore Anna Gervasoni. "I giovani sono un investimento per la nostra realtà e per il nostro territorio", ha rimarcato Comerio. "Donare una borsa significa motivare i ragazzi, è un elemento fondamentale per consentire loro di dare il massimo", ha sottolineato il rettore rivolgendosi poi direttamente a loro: "Farete una grande carriera e mi auguro possiate essere voi stessi, un domani, ad aiutare altri giovani. Ilgiorno.it - Undici borse di studio agli studenti Liuc: "Un premio al loro talento e all’impegno" Leggi su Ilgiorno.it riconoscimenti, per un valore complessivo di 28mila euro. Laha gratificato i suoi, assegnandoledi. I premiati sono Rebecca Affatato e Tommaso Dell’Orto (borsa Rotary Club La Malpensa) Giorgia Bassetti (Associazione Amici della), Alessandra Crotti (in memoria di Aldo Ferrazzi) Lisa Todeschini (in memoria di Angelo e Giovanna Girola), Michele Rossini (I-AER), Lucrezia Scinica (borsa azienda Maghetti), Camilla Caldiroli, Filippo Caldiroli, Michele Rampinini, Guglielmo Vasirani (di merito Comune di Castellanza). Il grazie di cuore ai donatori è arrivato dal presidente dell’Ateneo, Riccardo Comerio, e dal rettore Anna Gervasoni. "I giovani sono un investimento per la nostra realtà e per il nostro territorio", ha rimarcato Comerio. "Donare una borsa significa motivare i ragazzi, è un elemento fondamentale per consentiredi dare il massimo", ha sottolineato il rettore rivolgendosi poi direttamente a: "Farete una grande carriera e mi auguro possiate essere voi stessi, un domani, ad aiutare altri giovani.

Potrebbe interessarti anche:

Borse di studio per gli studenti delle scuole superiori : domande entro il 27 aprile

Gli studenti delle scuole secondarie superiori statali e paritarie di Vasto potranno presentare domanda per accedere alle borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025. Il termine ultimo per ...

Musica - da Chigiana e Mediocredito 20 borse studio ai talenti del Sud

Venti borse di studio per consentire ai giovani talenti della musica delle regioni del Mezzogiorno di frequentare i prestigiosi corsi estivi di alto perfezionamento. L’assegnazione è il frutto ...

Concorso “Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito” : in palio borse di studio per la Summer School e la LUISS

VIII edizione del Progetto-Concorso “Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito” promosso dal MIM nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo d’intesa rinnovato in data 19 ...

Undici borse di studio agli studenti Liuc: "Un premio al loro talento e all’impegno". Il merito e il contributo: 11 borse di studio a studenti Liuc. Songavazzo, undici borse di studio agli studenti meritevoli. Job around the sport. Consegnate agli studenti undici borse di studio. La Fondazione Matteo sostiene 11 associazioni e 4 studenti. Malo. 11 studenti ricevono la borsa di studio: i nomi. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è ilgiorno.it:) Undici borse di studio agli studenti Liuc: "Un premio al loro talento e all’impegno" - Undici riconoscimenti, per un valore complessivo di 28mila euro. La Liuc ha gratificato i suoi studenti, assegnando ...

(In base a quanto diffuso da rainews.it:) Borse di studio per 90.000 euro agli studenti meritevoli - Le borse di studio copriranno le tasse per l'iscrizione al primo anno per un importo massimo di 2.000 euro. Le domande dovranno essere presentate tra le 9 del 3 aprile e le 17 del 5 maggio 2025 al ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Borse di studio per più di 1.200 ragazzi - La regione Emilia-Romagna ha scelto di investire 5 milioni di euro per garantire le borse di studio a tutte le studentesse e gli studenti iscritti alle superiori o a corsi di formazione professionale ...