Viaggio dentro l’inclusione La tre giorni di Nave Italia nel segno della solidarietà

giorni per celebrare il valore educativo del mare, con partenza da Santa Margherita Ligure. Al via ieri e in programma fino a domani, la presentazione su Nave Italia il brigantino riallestito nel segno dell’inclusione, della campagna 2025 promossa da Fondazione Tender To Nave Italia Ets in collaborazione con la Marina Militare. L’iniziativa coincide simbolicamente con la giornata del Mare e dà il via alla 18ª stagione del progetto, che vede quest’anno una novità: lo scafo diventa ufficialmente di proprietà della fondazione. In questa tre giorni vengono coinvolte scuole, istituzioni, aziende, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di condividere la forza educativa del mare. Oggi alle 10.30, la presentazione della campagna 2025; dopo l’incontro con i ragazzi della fondazione Aut-Aut di Spezia, interverranno rappresentanti delle principali istituzioni civili e militari. Ilrestodelcarlino.it - Viaggio dentro l’inclusione. La tre giorni di Nave Italia nel segno della solidarietà Leggi su Ilrestodelcarlino.it Treper celebrare il valore educativo del mare, con partenza da Santa Margherita Ligure. Al via ieri e in programma fino a domani, la presentazione suil brigantino riallestito neldelcampagna 2025 promossa da Fondazione Tender ToEts in collaborazione con la Marina Militare. L’iniziativa coincide simbolicamente con la giornata del Mare e dà il via alla 18ª stagione del progetto, che vede quest’anno una novità: lo scafo diventa ufficialmente di proprietàfondazione. In questa trevengono coinvolte scuole, istituzioni, aziende, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di condividere la forza educativa del mare. Oggi alle 10.30, la presentazionecampagna 2025; dopo l’incontro con i ragazzifondazione Aut-Aut di Spezia, interverranno rappresentanti delle principali istituzioni civili e militari.

Potrebbe interessarti anche:

Bombe sulla petroliera Seajewel a Savona : “Un’altra nave ‘sospetta’ colpita allo stesso modo in Libia pochi giorni fa”

Due attentati, la stessa tipologia di ordigni. C’è un nuovo filo che collega l’esplosione sulla petroliera Seajewel al largo di Savona a quella sulla Grace Ferrum: in entrambi i casi sono state due ...

Venezia - 3 giorni di eventi per la città con nave Amerigo Vespucci e il Villaggio in Italia

(Adnkronos) – Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, sarà accolta a Venezia con la cerimonia di benvenuto in ...

Venezia - 3 giorni di eventi per la città con nave Amerigo Vespucci e il Villaggio in Italia

(Adnkronos) – Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, sarà accolta a Venezia con la cerimonia di benvenuto in ...

Viaggio dentro l’inclusione. La tre giorni di Nave Italia nel segno della solidarietà. Un Atleta Special Olympics tra i tedofori di Milano Cortina 2026. Viaggio gastronomico (e non) dentro Torpignattara a Roma, il quartiere di periferia che vive grazie ai suoi residenti. Assegno di inclusione: tutti i vincoli tra Isee, lavoro e proprietà. Viaggio nell’Autelier. Boutique dell’inclusione: "Qui mi sento a casa". ''Un viaggio lungo tre anni'': giochi, esibizioni e inclusione all'Infanzia della Guglielmo II. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su primamilanoovest.it:) Progetti di inclusione, si cercano soggetti per gestire tre immobili comunali - Il Comune di Magenta cerca soggetti per progetti di inclusione e accoglienza. Si parla, nello specifico, di gestire tre unità immobiliari, site in via Lombardia 1 e in Strada Pontevecchio 22. Nel ...