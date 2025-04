LIVE Civitanova-Perugia Superlega volley 2025 in DIRETTA | gara-2 imprevedibile

DIRETTA LIVEBuonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara2 della semifinale playoff di Superlega maschile tra Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia. La Lube è pronta a tornare sul taraflex di casa per gara 2 della semifinale scudetto contro la Sir Susa Vim Perugia, con l’obiettivo di pareggiare la serie dopo il netto 0-3 incassato al PalaBarton nella prima sfida. Si gioca all’Eurosuole Forum, fortino marchigiano dove i padroni di casa non hanno mai perso nel girone di ritorno della regular season. Hanno perso invece nei Playoff: contro Milano in gara1 dei quarti.Perugia arriva a questo appuntamento forte dell’1-0 nella serie, che si gioca al meglio delle cinque partite. Gli uomini di Lorenzetti (imbattuti finora nei playoff) hanno sfruttato una settimana di lavoro completa per affinare la condizione fisica e curare ogni dettaglio tecnico e tattico. Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gara-2 imprevedibile Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladi2 della semifinale playoff dimaschile tra Lubee Sir Susa Vim. La Lube è pronta a tornare sul taraflex di casa per2 della semifinale scudetto contro la Sir Susa Vim, con l’obiettivo di pareggiare la serie dopo il netto 0-3 incassato al PalaBarton nella prima sfida. Si gioca all’Eurosuole Forum, fortino marchigiano dove i padroni di casa non hanno mai perso nel girone di ritorno della regular season. Hanno perso invece nei Playoff: contro Milano in1 dei quarti.arriva a questo appuntamento forte dell’1-0 nella serie, che si gioca al meglio delle cinque partite. Gli uomini di Lorenzetti (imbattuti finora nei playoff) hanno sfruttato una settimana di lavoro completa per affinare la condizione fisica e curare ogni dettaglio tecnico e tattico.

