Il giardino di Villa Monastero Più piante impianti e luci Un incanto non solo per turisti

giardino botanico di Villa Monastero è una rara dracaena dall’isola di Socotra, Yemen. L’ha regalata il direttore dei Giardini della Minerva di Salerno luciano Mauro all’amico Valerio Cozzi, mente, anima e cuore del progetto di restauro e valorizzazione dello splendido parco sul lago di Como che circonda l’ex Monastero medievale, diventato poi eclettica dimora di facoltosi imprenditori, tra cui i parenti di Alessandro Manzoni e Massimo D’Azeglio, casa di assistenza per reduci della Grande guerra, centro convegni e scuola di Premi Nobel e infine museo provinciale. Un lavoro monumentale, come monumentali sono molte piante che crescono nel giardino e le statue che lo abbelliscono, tra cui La Clemenza di Tito, capolavoro neoclassico che lo scultore Giovanni Battista Comolli ha realizzato poco prima della sua morte nel 1830, una delle sculture cultoree più famose e instragrammate. Ilgiorno.it - Il giardino di Villa Monastero. Più piante, impianti e luci. Un incanto non solo per turisti Leggi su Ilgiorno.it Un’esplosione di colori, forme, profumi e rarità botaniche di tutto il mondo, dove ognuno può respirare aria di casa. L’ultima arrivata nelbotanico diè una rara dracaena dall’isola di Socotra, Yemen. L’ha regalata il direttore dei Giardini della Minerva di Salernoano Mauro all’amico Valerio Cozzi, mente, anima e cuore del progetto di restauro e valorizzazione dello splendido parco sul lago di Como che circonda l’exmedievale, diventato poi eclettica dimora di facoltosi imprenditori, tra cui i parenti di Alessandro Manzoni e Massimo D’Azeglio, casa di assistenza per reduci della Grande guerra, centro convegni e scuola di Premi Nobel e infine museo provinciale. Un lavoro monumentale, come monumentali sono molteche crescono nele le statue che lo abbelliscono, tra cui La Clemenza di Tito, capolavoro neoclassico che lo scultore Giovanni Battista Comolli ha realizzato poco prima della sua morte nel 1830, una delle sculture cultoree più famose e instragrammate.

Potrebbe interessarti anche:

La nuova villa di Mike Tyson è straordinaria : piscina in giardino (con cascata) e lago privato

Fuori dal ring tutto è così noioso. Mike Tyson, uno dei pugili più famosi di sempre, lo ha ricordato spesso ma c’è da scommettere che non ci sarà tempo per sbadigliare nella nuova residenza da ...

Giornate Fai di primavera : aperti giardino botanico - Villa Genuardi e Lucchesiana

Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano, per la 33ª edizione, le Giornate Fai di primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia organizzato dal ...

Il ritorno del Giardino segreto. Vita nuova a Villa Sottocasa

Il taglio del nastro sottolinea l’importanza del momento per Vimercate, la città green, la riapertura del Giardino Sottocasa chiuso da decenni al pubblico, è stato un evento da inserire negli ...

Il giardino di Villa Monastero. Più piante, impianti e luci. Un incanto non solo per turisti. Inaugurato "il giardino della bellezza" nella splendida villa a picco sul lago. Varenna. Fiorisce bellezza a Villa Monastero: inaugurato il nuovo giardino botanico. Villa Monastero: inaugurato il restauro del giardino storico grazie ai fondi PNRR. Cosa vedere a Villa Monastero a Varenna? Scopri il museo e i giardini. Villa Monastero: una proposta unica per San Valentino. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive ilgiorno.it:) Il giardino di Villa Monastero. Più piante, impianti e luci. Un incanto non solo per turisti - Un’esplosione di colori, forme, profumi e rarità botaniche di tutto il mondo, dove ognuno può respirare aria di casa. L’ultima arrivata nel Giardino botanico di Villa Monastero è una rara dracaena dal ...

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Varenna. Fiorisce bellezza a Villa Monastero: inaugurato il nuovo giardino botanico - Finisce così un progetto durato due anni, finanziato dal PNRR per quasi 2 milioni di euro Taglio del nastro e piantumato l’Albero del Drago. Hofmann: “Faremo godere di questo luogo che non è solo paes ...

(In base alle informazioni di leccotoday.it:) Inaugurato "il giardino della bellezza" nella splendida villa a picco sul lago - Un'altra data da ricordare nel percorso di valorizzazione di Villa Monastero a Varenna. "Un patrimonio che conquista sempre più turisti". Ecco come si presenta ora ...