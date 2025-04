Mai fidarsi del Real e soprattutto della testa dei Gunners

Che cosa deve fare ancora André Onana, perché al Manchester United capiscano che tra i tanti abbagli di mercato presi negli ultimi anni l'acquisto dell'ex portiere dell'Inter è il più grossolano? Calciare un rinvio dal fondo direttamente nella propria porta? Tirare una pallonata in faccia alla moglie di Amorim? Giovedì sera a Lione i Red Devils erano riusciti a portare l'andata dei quarti di Europa League sul 2-1 a due minuti dalla fine, grazie a un gol del redivivo Zirkzee. Il tutto dopo due giorni di polemiche tra lo stesso Onana e Matic, centrocampista del Lione ex United che aveva definito il camerunense "il peggior portiere della storia del Manchester" dopo che lo stesso aveva detto "siamo più forti sulla carta". Detto, fatto: cappella al 95esimo, 2-2 dei mangiarane e ritorno che già profuma di psicodramma.

Prima Categoria / Parità al “Montenovo” nel recupero : Real Cameranese-Montemarciano finisce 1-1

Succede tutto nella ripresa, con Magini che risponde ad Anconetani. Tornano a fare punti i rossoneri di Pantalone dopo 6 sconfitte di fila, il Montemarciano è terzo da solo, ma a -5 ...

Manchester City-Real Madrid - coreografica con Rodri Pallone d'oro : "Stop Crying Your Heart Out"

`Stop Crying Your Heart Out`. Tradotto dall`inglese: `Smettila di piangere a dirotto`. I tifosi del Manchester City utilizzano il titolo di...

Arsenal perfetto! Nel secondo tempo cala a picco il Real Madrid

Si è chiuso con il risultato di 3-0 la sfida tra Arsenal e Real Madrid andata in scena questa sera all’Emirates Stadium. Partita a senso unico con i Gunners che ipotecano il passaggio del turno in ...

