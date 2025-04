I campi estivi di Libera Venti posti per i giovani

Si sono aperte le candidature, e lo resteranno fino alle ore 20 del prossimo 21 giugno, per prendere parte ai campi E!StateLiberi!'. L'iniziativa prevede il coinvolgimento di 20 giovani residenti nel territorio del circondario, di età compresa tra i 15 e i 28 anni, per partecipare al campo di impegno e formazione su terreni confiscati alle mafie. Il progetto, promosso dal Coordinamento di Libera Bologna e dal Presidio circondariale di Libera in collaborazione con la Cooperativa Sociale Officina Immaginata, è frutto del lavoro del Nuovo Circondario Imolese sul tema delle politiche giovanili territoriali. Il tutto con il finanziamento dei 10 comuni che compongono l'unione con sede ad Imola in via Boccaccio. La destinazione dell'edizione 2025 sarà a Sessa Aurunca, in Campania nella provincia di Caserta, presso la Cooperativa Sociale 'Al di là dei sogni' nelle terre confiscate alla criminalità organizzata e impegnerà i ragazzi dal 28 luglio al 2 agosto.

I campi estivi di Libera. Venti posti per i giovani. E!State Liberi!.

