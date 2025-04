Due milioni per realizzare un ponte tibetano sul fiume Diventerà un’attrazione

ponte tibetano ciclopedonale sul fiume Marecchia, "per collegare San Leo e Poggio Torriana. Sarebbe un’opera importante per la mobilità sostenibile e anche un’attrazione per i turisti", osserva Leonardo Bindi, sindaco di San Leo. È un progetto ambizioso, che la giunta ha deciso di candidare al bando indetto dal consiglio dei ministri per finanziare "piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso". Due gli interrventi presentati dal Comune di San Leo, per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro. Il primo intervento riguarda la costruzione di un ponte ciclopedonale stile tibetano sul fiume Marecchia tra San Leo e Poggio Torriana. "Il progetto nasce per rispondere alle esigenze di mobilità sostenibile e si integra perfettamente con l’ambiente – spiega il sindaco – La struttura del ponte è pensata per garantire stabilità, sicurezza e durabilità con l’impiego di materiali moderni e di alta qualità". Ilrestodelcarlino.it - "Due milioni per realizzare un ponte tibetano sul fiume. Diventerà un’attrazione" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Unciclopedonale sulMarecchia, "per collegare San Leo e Poggio Torriana. Sarebbe un’opera importante per la mobilità sostenibile e ancheper i turisti", osserva Leonardo Bindi, sindaco di San Leo. È un progetto ambizioso, che la giunta ha deciso di candidare al bando indetto dal consiglio dei ministri per finanziare "piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso". Due gli interrventi presentati dal Comune di San Leo, per un valore complessivo di 3,5di euro. Il primo intervento riguarda la costruzione di unciclopedonale stilesulMarecchia tra San Leo e Poggio Torriana. "Il progetto nasce per rispondere alle esigenze di mobilità sostenibile e si integra perfettamente con l’ambiente – spiega il sindaco – La struttura delè pensata per garantire stabilità, sicurezza e durabilità con l’impiego di materiali moderni e di alta qualità".

