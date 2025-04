Da lunedì ripartono i treni per Marradi

lunedì 14 aprile torneranno a circolare i treni tra Faenza e Marradi che il maltempo in Toscana di metà marzo aveva fermato. Con la nuova programmazione saranno attivi 10 collegamenti giornalieri tra Faenza e Marradi, effettuati con un unico treno. Per venire incontro alle esigenze degli studenti e delle fasce orarie con maggiore affluenza, è stato previsto un servizio integrativo con autobus tra Brisighella e Faenza. Anche il servizio bus continuerà ad integrare l’offerta ferroviaria. Ilrestodelcarlino.it - Da lunedì ripartono i treni per Marradi Leggi su Ilrestodelcarlino.it A partire da14 aprile torneranno a circolare itra Faenza eche il maltempo in Toscana di metà marzo aveva fermato. Con la nuova programmazione saranno attivi 10 collegamenti giornalieri tra Faenza e, effettuati con un unico treno. Per venire incontro alle esigenze degli studenti e delle fasce orarie con maggiore affluenza, è stato previsto un servizio integrativo con autobus tra Brisighella e Faenza. Anche il servizio bus continuerà ad integrare l’offerta ferroviaria.

Potrebbe interessarti anche:

Lunedì dell'Angelo : qual è il significato di Pasquetta

Molti di noi aspettano Pasquetta per la tradizionale gita fuori porta. Giorni prima si consultano ripetutamente le condizioni meteo e si spera nella clemenza del tempo per poter vivere all’aperto ...

Mister Movie | Anticipazioni Lunedì 27 Gennaio - Luca Calvani eliminato dal Grande Fratello?

Domani Sera, lunedì 27 gennaio, una nuova puntata del Grande Fratello 18 ci svelerà chi, tra i nominati, dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia. Luca Calvani eliminato dalla Casa del ...

Meteo | Previsioni per lunedì 7 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo ...

Da lunedì ripartono i treni per Marradi. Ripartono dopo i lavori i treni sulla linea Faentina tra Faenza e Marradi. Dopo i controlli, riprende, la circolazione ferroviaria sulla linea Faenza – Marradi. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia msn.com ha pubblicato che:) Da lunedì ripartono i treni per Marradi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

(Risulta da fonti di 055firenze.it che:) Treni, dopo un mese di stop riprende il servizio ferroviario tra Faenza e Marradi - Ad un mese da quel 14 marzo e dalla forte ondata di maltempo che ha colpito la Toscana, tornano i collegamenti ferroviari tra Faenza e Marradi.

(In base a quanto diffuso da affaritaliani.it:) Treni, Mara Venier furiosa per i ritardi. Anche la conduttrice Rai non ne può più: "Ogni maledetto lunedì" - Mara Venier, da Roma a Padova il viaggio in treno da incubo: “Ogni maledetto lunedì” Un altro lunedì da incubo per Mara Venier. La conduttrice televisiva con due video, pubblicati come ...