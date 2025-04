Incendio innescato dal barbecue

Incendio che ha distrutto 50 ettari di bosco sarebbero stati i pezzi di legno di un barbecue sulla spiaggia che non è stato spento. Questo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri forestali che hanno lavorato, a Pisogne, sopra la strada ciclopedonale Vello Toline, dove giovedì si è scatenato un rogo il cui fumo ha invaso le gallerie della strada 510 Sebina, chiusa per aspirare la coltre acre entrata anche nei tunnel della ferrovia. A spegnere il rogo sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia e del distaccamento di Darfo Boario Terme con i volontari della Protezione Civile della Comunità Montana del Sebino Bresciano. Il lavoro è durato tutta notte. Ieri mattina l’intervento di canadair e elicotteri, tornati anche nel pomeriggio quando alcuni focolai si sono riaccesi. Ilgiorno.it - Incendio innescato dal barbecue Leggi su Ilgiorno.it A scatenare l’che ha distrutto 50 ettari di bosco sarebbero stati i pezzi di legno di unsulla spiaggia che non è stato spento. Questo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri forestali che hanno lavorato, a Pisogne, sopra la strada ciclopedonale Vello Toline, dove giovedì si è scatenato un rogo il cui fumo ha invaso le gallerie della strada 510 Sebina, chiusa per aspirare la coltre acre entrata anche nei tunnel della ferrovia. A spegnere il rogo sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia e del distaccamento di Darfo Boario Terme con i volontari della Protezione Civile della Comunità Montana del Sebino Bresciano. Il lavoro è durato tutta notte. Ieri mattina l’intervento di canadair e elicotteri, tornati anche nel pomeriggio quando alcuni focolai si sono riaccesi.

