Così il Cremlino recluta mercenari cinesi sui social media Pechino lo sa

Da quando l'esercito di Kyiv ha catturato due soldati.

La campagna di reclutamento del nuovo gruppo Wagner. Destinazione Africa. La Russia recluta mercenari in Armenia e Kazakistan: è a corto di uomini e le elezioni presidenziali sono vicine. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia ilfoglio.it ha pubblicato che:) Così il Cremlino recluta mercenari cinesi sui social media. Pechino lo sa - I video di arruolamento russi su Douyin (la versione cinese di TikTok) Weibo e Bilibili e la versione del soldato "Macron". La Russia recluta, la Cina censura ...