Manutenzione nelle scuole il nuovo nido d’infanzia sarà pronto a luglio

scuole: lavori in corso. L’amministrazione comunale di Persiceto ha dato un aggiornamento sullo stato dei lavori nelle scuole. nelle adiacenze della scuola primaria Romagnoli è in corso la costruzione di un nuovo nido d’infanzia che funzionerà come succursale del nido Cappuccini e potrà accogliere fino a 63 bambini. Al momento sono state realizzate la maggior parte delle murature esterne e la struttura portante del solaio di copertura. Sono iniziati i lavori per le tramezzature interne. La conclusione dei lavori e prevista a luglio. Sta procedendo la ricostruzione con ampliamento del nido Meraviglia a Decima, dopo la demolizione dell’edificio esistente. Stanno per concludersi le opere di realizzazione delle fondazioni continue in cemento armato, seguirà l’esecuzione delle strutture verticali del nuovo fabbricato in muratura armata, con blocchi di laterizio. Ilrestodelcarlino.it - Manutenzione nelle scuole, il nuovo nido d’infanzia sarà pronto a luglio Leggi su Ilrestodelcarlino.it : lavori in corso. L’amministrazione comunale di Persiceto ha dato un aggiornamento sullo stato dei lavoriadiacenze della scuola primaria Romagnoli è in corso la costruzione di unche funzionerà come succursale delCappuccini e potrà accogliere fino a 63 bambini. Al momento sono state realizzate la maggior parte delle murature esterne e la struttura portante del solaio di copertura. Sono iniziati i lavori per le tramezzature interne. La conclusione dei lavori e prevista a. Sta procedendo la ricostruzione con ampliamento delMeraviglia a Decima, dopo la demolizione dell’edificio esistente. Stanno per concludersi le opere di realizzazione delle fondazioni continue in cemento armato, seguirà l’esecuzione delle strutture verticali delfabbricato in muratura armata, con blocchi di laterizio.

