Ilgiorno.it - Fuochi d’artificio e folla a Melzo. La Fiera delle Palme entra nel vivo

, musica e bagno disull’area feste: è iniziata lanumero 404, città in festa sino a lunedì. "Crocevia di territori in connessione" il tema di questa nuova edizione. A cavallo, come ormai è da molti anni, fra tradizione e futuro: in calendario mostre, laboratori, eventi enogastronomici, tornei sportivi, la tradizionaledel bestiame e, ancora una volta, il villaggioPro loco lombarde. Centinaia di cittadini, l’altra sera, hanno raggiunto l’area feste. Padrino di cerimonia il vicesindaco Lino Ladini, in sostituzione del sindaco Antonio Fusè, ricoverato in ospedale. Il borgomastro non ha fatto mancare il suo saluto: "Per la prima volta non potrò partecipare alla nostra amata. Ma voi godete appienoemozioni che regalerà". Così dal palco Ladini: "Questaè un punto di incontro per la Martesana e per l’est milanese.