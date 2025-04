Nel giardino spunta una casetta per i libri

Una casina in legno, nel cuore del centro storico di Cesena, pronta per essere riempita di parole che accendono la fantasia. Il gruppo di residenti dell'antica Contrada delle Trove ha installato una casetta per i libri nel giardino Santa Caterina all'ingresso del palazzo Mazzini-Marinelli, in via Sacchi, che verrà inaugurata questa mattina alle 11. "Può contenere un centinaio di volumi circa, chi avrà voglia potrà venire a prenderli o, al contrario, depositarne per permettere ad altri di leggerli. Vogliamo spingere i nostri concittadini alla lettura perché siamo convinti che stimoli la crescita personale e la cultura, condizioni imprescindibili per le libertà", spiega François Caillat, tra le anime del gruppo di lettura 'Sacchi di libri', promotore dell'iniziativa. La Contrada delle Trove comprende le vie Sacchi, Uberti, Chiaramonti, Pasolini, Montalti e Boccaquattro e ogni anno si anima nell'evento 'Chi non ha contrada non ha casa' con l'apertura di romantici giardini e cortili privati, il mercatino dei bambini, le letture a più voci, i racconti degli anziani e gli intermezzi musicali.

