Novità a Pian di Massiano. Il Barton park raddoppia. Più verde, uffici e rotatoria.

Barton park raddoppia. La Giunta ha approvato l'ampliamento dello spazio verde di Pian di Massiano che si allargherà dall'altro lato di viale Meazza. L'annuncio in realtà, un paio di anni fa lo aveva dato Mauro Bartolini, spiegando che l'attuale spazio sarebbe stato messo in connessione con il percorso verde, grazie a un ponte solo pedonale che unirà le due aree. E l'altro ieri la Giunta ha dato l'assenso alla cosidetta procedura compensativa e l'avvio del procedimento di verifica di assoggettamento alla Vas ambientale. "La richiesta si inserisce nell'ambito di un più ampio progetto di sviluppo ed ampliamento dell'insediamento presente nell'area di Pian di Massiano e appartenente al Gruppo Barton – si legge nella delibera di Giunta –. Con questa richiesta viene proposto di realizzare, sul lato opposto di viale Meazza, un nuovo edificio da destinare ad uffici, utilizzando una superficie aggiuntiva di 792 metri quadri da compensare con la realizzazione di interventi di miglioramento infrastrutturale dell'area, oltre ad una nuova zona a parco, in continuità con quella esistente, da destinare all'uso pubblico".

