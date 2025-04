Trionfa il Festival del Giornalismo | L’edizione più partecipata di sempre con un pubblico internazionale

L’edizione più partecipata di sempre. Il pubblico è sicuramente più numeroso dell’anno scorso e ormai internazionale, la nostra scommessa è vinta definitivamente. Siamo felici, l’entusiasmo è alle stelle". Esulta Arianna Ciccone, ideatrice e organizzatrice con Chris Potter del Festival internazionale del Giornalismo che oggi entra nelle due giornate finali in una città in festa, invasa e animata da un pubblico arrivato davvero da tutto il mondo. "Gli altri anni – prosegue – c’era ancora un equilibrio fra la parte internazionale e quella italiana. Quest’anno no, il pubblico nazionale quasi non c’è più e questo significa che arriva un target importante dall’estero, a livello economico e come profili professionali. Ho parlato con un po’ di operatori commerciali, sono strafelicissimi". Lanazione.it - Trionfa il Festival del Giornalismo: "L’edizione più partecipata di sempre con un pubblico internazionale" Leggi su Lanazione.it "In assoluto questa èpiùdi. Ilè sicuramente più numeroso dell’anno scorso e ormai, la nostra scommessa è vinta definitivamente. Siamo felici, l’entusiasmo è alle stelle". Esulta Arianna Ciccone, ideatrice e organizzatrice con Chris Potter deldelche oggi entra nelle due giornate finali in una città in festa, invasa e animata da unarrivato davvero da tutto il mondo. "Gli altri anni – prosegue – c’era ancora un equilibrio fra la partee quella italiana. Quest’anno no, ilnazionale quasi non c’è più e questo significa che arriva un target importante dall’estero, a livello economico e come profili professionali. Ho parlato con un po’ di operatori commerciali, sono strafelicissimi".

Potrebbe interessarti anche:

Cattolica Cioccolato - il bilancio dell'edizione 2025 : "La più partecipata con il doppio dei maestri cioccolatieri"

Cattolica Cioccolato 2025: il bilancio della manifestazione sul cioccolato, tenutasi lo scorso fine settimana e giunta alla settima edizione, è più che positivo. “Il nostro evento si caratterizza ...

GrAudio edizione delle 19 : 30 del 27 gennaio

L'articolo GrAudio edizione delle 19:30 del 27 gennaio è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Ronda Ghibellina : 15esima edizione ricordando l’ideatore della manifestazione Renato Menci

Arezzo, 21 gennaio 2025 – Ronda Ghibellina: 15esima edizione ricordando l’ideatore della manifestazione Renato Menci. Al via oltre 1200 atleti. Presente la Nazionale Italiana di Trail Running. ...

Trionfa il Festival del Giornalismo: "L’edizione più partecipata di sempre con un pubblico internazionale". Un Teatrino gremito e un premio dal cuore di Chivasso: Marina Rota trionfa al NocciolArt 2024. Sanremo, solo il Televoto premia Olly. Tutte le votazioni, i giornalisti avevano scelto un altro vincitore. Simone Cristicchi trionfa a Sanremo 2025 con 'Quando sarai piccola' e vince il Premio Lucio Dalla e il Premio Bigazzi. Sanremo 2025, Olly vince la 75ª edizione del Festival della canzone Italiana. Genova trionfa agli ACES International Video Awards. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala lanazione.it:) Trionfa il Festival del Giornalismo: "L’edizione più partecipata di sempre con un pubblico internazionale" - La soddisfazione di Arianna Ciccone: "Presenze da tutto il mondo e città piena. La scommessa è vinta". Nuovi incontri con testimonianze dai fronti caldi dei conflitti in atto, censure e inchieste rivo ...

(A riportarlo è tg24.sky.it:) Festival del Giornalismo 2025 a Perugia: programma, ospiti ed eventi - L'appuntamento è dal 9 al 13 aprile a Perugia, dove a raccontare il mondo di oggi sono attesi oltre 500 speaker, pronti a confrontarsi in più di 200 panel per ridefinire i confini dell’infosfera e ...

() Al via a Perugia il Festival del giornalismo - Si è alzato a Perugia il sipario della 19/a edizione del Festival internazionale del giornalismo, con la città già in fermento per l'arrivo di ospiti da tutto il mondo e pronta, per quattro giorni, ad ...