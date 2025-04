Da oggi si parla italiano Attesi Saviano e Bianchi

italiano del Festival del Giornalismo che fino a domani ospita alcune delle voci più autorevoli del panorama giornalistico, culturale e accademico nazionale. Il primo incontro in italiano è alle 17 all’Auditorium San Francesco al Prato: “Raccontare la guerra, ascoltare i sopravvissuti“ con la giornalista e documentarista Francesca Mannocchi, da anni testimone diretta dei principali teatri di guerra. L’incontro si aprirà con la proiezione del suo ultimo film, “Lirica Ucraina“, a seguire Mannocchi sarà sul palco con il musicista Iosonouncane, autore della colonna sonora, sull’urgenza di documentare il trauma, senza spettacolarizzarlo. Alle 19 alla Sala Raffaello dei Brufani c’è l’incontro “Maschilità: come raccontarla, come leggerla, come cambiarla“ con Francesca Cavallo, scrittrice e coautrice del bestseller internazionale “Storie della buonanotte per bambine ribelli“ mentre alle 20 alla Sala dei Notari incontro tra due voci di rilievo del panorama culturale: Benedetta Tobagi e Marco Damilano. Lanazione.it - Da oggi si parla italiano. Attesi Saviano e Bianchi Leggi su Lanazione.it PERUGIA – Da questo pomeriggio si accende il programmadel Festival del Giornalismo che fino a domani ospita alcune delle voci più autorevoli del panorama giornalistico, culturale e accademico nazionale. Il primo incontro inè alle 17 all’Auditorium San Francesco al Prato: “Raccontare la guerra, ascoltare i sopravvissuti“ con la giornalista e documentarista Francesca Mannocchi, da anni testimone diretta dei principali teatri di guerra. L’incontro si aprirà con la proiezione del suo ultimo film, “Lirica Ucraina“, a seguire Mannocchi sarà sul palco con il musicista Iosonouncane, autore della colonna sonora, sull’urgenza di documentare il trauma, senza spettacolarizzarlo. Alle 19 alla Sala Raffaello dei Brufani c’è l’incontro “Maschilità: come raccontarla, come leggerla, come cambiarla“ con Francesca Cavallo, scrittrice e coautrice del bestseller internazionale “Storie della buonanotte per bambine ribelli“ mentre alle 20 alla Sala dei Notari incontro tra due voci di rilievo del panorama culturale: Benedetta Tobagi e Marco Damilano.

Da oggi si parla italiano. Attesi Saviano e Bianchi.

