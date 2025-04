Salva la tua lingua locale Pierina Bolzoni testimonial del dialetto

Pierina Bolzoni, presidente della Pro Loco e regista della compagnia dialettale I Barlafuss di Agnadello, alla premiazione della decima edizione del concorso nazionale "Salva la tua lingua locale", promosso da Unpli (Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia) e Ali (Autonomie locali per l'Italia) con la collaborazione del Centro internazionale Eugenio Montale e, proprio per la sezione scuola, di Eip Italia (École Instrument de Paix, Scuola Strumento di Pace). Alla cerimonia, organizzata giovedì nelle sale del Museo delle Civiltà di Roma, la Bolzoni era presente in veste di referente regionale per Unpli Lombardia e ha ritirato il premio (la menzione d'onore) a nome della classe IU, della primaria di Dervio (istituto comprensivo Vitali di Bellano, impossibilitata a presenziare) per il componimento "El luf e la gulp de mai", in dialetto comasco.

