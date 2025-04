Migranti in Albania è polemica Strada Pd | Sono ammanettati

Migranti. Quando il pattugliatore entra in porto i pescatori ritirano le lenze mentre sugli scogli del molo una lunga schiera di reporter comincia a filmare. Gli obiettivi ‘accompagnano’ la nave fino alla banchina, affollata dalle camionette di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Saranno loro a prendere in custodia i Migranti e scortarli a Gjader, il centro che dal 28 marzo scorso può ‘ospitare’ anche persone trattenute nei Cpr italiani grazie al nuovo decreto del governo. All’esterno di un porto blindatissimo si rincorrono le voci su nazionalità e Cpr di provenienza dei Migranti. Informazioni date alla spicciolata e non sempre confermate, come hanno sottolineato più volte le parlamentari del Pd sul posto e gli attivisti del Tavolo Asilo. Quotidiano.net - Migranti in Albania, è polemica. Strada (Pd): "Sono ammanettati" Leggi su Quotidiano.net La nave Libra della Guardia di Finanza ha attraccato ieri al porto di Shengjin, nello specchio d’acqua con a bordo 40. Quando il pattugliatore entra in porto i pescatori ritirano le lenze mentre sugli scogli del molo una lunga schiera di reporter comincia a filmare. Gli obiettivi ‘accompagnano’ la nave fino alla banchina, affollata dalle camionette di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Saranno loro a prendere in custodia ie scortarli a Gjader, il centro che dal 28 marzo scorso può ‘ospitare’ anche persone trattenute nei Cpr italiani grazie al nuovo decreto del governo. All’esterno di un porto blindatissimo si rincorrono le voci su nazionalità e Cpr di provenienza dei. Informazioni date alla spicciolata e non sempre confermate, come hanno sottolineato più volte le parlamentari del Pd sul posto e gli attivisti del Tavolo Asilo.

