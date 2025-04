Verso il benessere forestale La battaglia di Kieran per il verde

verde, la sostenibilità ambientale. Kieran Lovanovitch, di origini inglesi, è figlio della Lunigiana in cui vive da quando aveva 2 anni, con il fratello e i genitori nella frazione di Panicale. Guida ambientale-escursionistica con la cooperativa Sigeric, Kieran a 24 anni ha già viaggiato tanto: ha parenti sparsi in tutto il mondo. Ma il suo profilo social è pieno di foto che lo ritraggono in mezzo a sentieri, lungo i fiumi, tra i borghi e sulle vette delle montagne dell'amata Lunigiana a cui ha dedicato tanta parte della sua recente tesi di laurea in Scienze Naturali all'Università di Bologna. "Il sistema forestale - spiega Kieran - sta vivendo uno sviluppo molto complesso e per molti versi contraddittorio". Secondo i dati dell'Inventario forestale Nazionale, c'è una crescita delle superfici forestali del 6% circa dal 2005 al 2015: "Questa dinamica è associata a un fenomeno che in termini fitogeografici viene identificato come una 'successione', un cambiamento che di solito porta a variazioni permanenti nella struttura e composizione delle comunità".

