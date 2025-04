Balle sulla sanità

sanità e taglieranno la spesa per investire in armi. Da settimane si sente questo leitmotiv dalle piazze per la pace ai microfoni di alcuni parlamentari dell’oppo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Balle sulla sanità Leggi su Ilfoglio.it Peggioreranno le liste d’attesa ine taglieranno la spesa per investire in armi. Da settimane si sente questo leitmotiv dalle piazze per la pace ai microfoni di alcuni parlamentari dell’oppo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Potrebbe interessarti anche:

Sanità - Iannone (FdI) : “Da De Luca e Pd balle su chiusura Punti nascite e laboratori”

“De Luca e i suoi vanno raccontando sui territori che devono chiudere laboratori e punti nascita perché il Governo centrale non fa uscire la Campania dal Piano di rientro. Una strumentalizzazione ...

Elly “piazzista di mezze verità”. Le balle del Pd su tasse e sanità | VIDEO

Elly Schlein “piazzista di mezze verità”: fa votare il Pd per le armi e poi scende in piazza con i pacifisti di Giuseppe Conte. Ma c'è di più: “Scopriamo che in Emilia Romagna alzano le tasse e ...

Sanità - Palermo capitale dell’infermieristica internazionale : convegno con interventi di esperti da tutto il mondo

Esperti provenienti da varie parti del mondo si riuniranno l’otto e il nove aprile a Palermo per discutere del futuro della professione infermieristica. Il convegno, organizzato dall’Ordine degli ...

Sanità, il valzer dei conti: il disavanzo della Regione balla da 19,2 a 114 milioni. Nocera Inferiore, convegno sulla sanità promosso dalla Fials. Elly Schlein “piazzista di mezze verità”. Le balle del Pd su tasse e sanità. Lombardia sesta in Italia sulla Sanità, Fontana contro il Governo: “Parametri cervellotici, attacchi ingiustificati”. La replica: “Inopportuno”. Sanità, Iannone (FdI): 'Da De Luca e Pd balle su chiusura Punti nascite e laboratori'. Bindi a La7: “Governo Meloni? Non è questione di incompetenza ma di malafede, cattiveria e propaganda. Ne parlano su altre fonti

() Balle sulla sanità - Peggioreranno le liste d’attesa in sanità e taglieranno la spesa per investire in armi. Da settimane si sente questo leitmotiv dalle piazze per la pace ai microfoni di alcuni parlamentari ...

(Come indicato da ansa.it:) Riprende la trattativa sul Contratto della Sanità 2022-2024 - L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha convocato le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Sanità per il 29 aprile, alle ore 11, per la ripr ...