Truffa in Sardegna | vino comune spacciato per Cannonau e Vermentino

Ilarrivava dalla Sicilia e dalla Puglia per essere etichettato e venduto comediDoc ediDoc e di Gallura Docg da una cantina di Olbia (con sede legale in provincia di Treviso). La Procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini preliminari, iscrivendo 29 persone nel registro degli indagati. Sono stati i carabinieri di Bonorva a notificare la comunicazione che riguarda, a vario titolo, reati di frode in commercio aggravata, contraffazione di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari, dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni inesistenti, falso ideologico nella redazione di documenti di trasporto e attestazioni vitivinicole. Nell'inchiesta, partita nel 2022 e che ha visto impegnati Icqrf e Guardia di finanza di Sassari (nucleo di polizia economico-finanziaria), sono finiti produttori e commercianti di vini sardi, siciliani e pugliesi, imprese di trasporti ine nella Penisola, ma anche proprietari di distillerie e tecnici dell'organismo di controllo dei vini Doc in