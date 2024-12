Ilgiorno.it - Trezzano, taser ai vigili. E critiche alla spesa

Leggi su Ilgiorno.it

Approvato, in occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale, il regolamento per l’utilizzo deiper la polizia locale. L’assessoreSicurezza Antonino Puleo ha spiegato che il"anche se non è un’arma secondo i classici canoni, è comunque considerata tale e quindi sottoposta a vincoli ben definiti. Statisticamente, al 99,9% dei casi, non è letale: provoca una scarica elettrica da stordimento. L’operatore viene comunque istruito all’uso". Si tratta, per ora, di duea disposizione per la sperimentazione e due operatori saranno formati per 6 mesi. I dispositivi acquistati, come ha spiegato il comandante della polizia locale Antonio Festa, sono 10: una coppia diper pattuglia per ogni macchina di servizio di pronto intervento per i vari turni. La quantità acquistata è, secondo il comandante, utile per evitare di utilizzareche non siano caricati perfettamente nei diversi turni.