Tiro a segno | è ufficiale il calendario internazionale del 2025

Neanche il tempo di fare un po’ di pausa, che ilè pronto a ripartire verso unpiù intenso che mai. Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ormai alle spalle e i migliori interpreti delle gare di carabina e pistola si stanno già concentrando su quello che sarà nei prossimi 12 mesi.Dai Gran Prix ai Mondiali, passando le gare continentali e le numerose tappe di Coppa del Mondo, a volte in solitaria a volte in condivisione con ila volo.Si parte prestissimo, il 7 gennaio con il Grand Prix di Ruse per poi proseguire a marzo con gli Europei a 10 metri e successivamente varie tappe di Coppa del Mondo fra Sudamerica ed Europa, senza dimenticare poi la “classicissima di Monaco di Baviera”, gli Europei a fuoco di luglio e la lunga volata verso i Mondiali: in programma al Cairo dal 6 al 16 novembre.