Spettacolo promozione della musica Jazz | via al bando Mic da 500mila euro

La Direzione generaledel ministeroCultura ha pubblicato l’Avviso pubblico contenente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di progetti per lacon un contributo pari a non più di 35.000ciascuno. Ilè destinato a organismi pubblici e privati senza scopo di lucro, operanti in ambito nazionale, nel settore. Il termine per la presentazione delle domande tramite la piattaforma FUSonline è il 15 gennaio 2025, alle ore 16:00. Le risorse a disposizione per l’erogazione dei contributi, nei limiti e sulla base di quanto disposto dalle leggi annuali e pluriennali di bilancio, sono pari a complessivi 500.000,00. Possono essere finanziati progetti, per non più di 35 milaciascuno, con le seguenti finalità:di talenti emergenti e di formazioniistiche anche giovanili a carattere orchestrale; ricerca e sperimentazione, anche attraverso la committenza di nuove opere, nel settore; attività formative indirizzate al perfezionamento professionale; realizzazione di progetti e di iniziative educative nelle istituzioni di formazione idonee a favorire la conoscenzaculturaistica; collegamento fra comunità, scuole, artisti, storie, accademie per favorire la conoscenza del, valorizzare il relativo radicamento sul territorio, rafforzare la cooperazione, lo scambio artistico e il legame tra comunità locali e patrimoniole anche nei piccoli borghi; sviluppo professionalefiliera delitaliano.