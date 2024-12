Ilrestodelcarlino.it - "Speriamo di aver portato conforto aI piccoli pazienti del Salesi"

Ieri mattina la squadra di calcio dell’Ancona s’è recata in visita all’ospedale. Un appuntamento organizzato dalla dirigenza dorica e dalle Patronesse delche ha permesso alla squadra e allo staff di portare regali e un sorriso ai bambini ospedalizzati. Maglie della Ready Sport, regali di Dadi e Mattoncini, palloni e autografi, ma anche un portafortuna regalato dalle Patronesse all’Ancona, e una visita in quasi tutti i reparti, con la "delegazione" biancorossa che si è suddivisa in più gruppi per diffondere il più possibile il proprio messaggio natalizio. "Il gruppo della Ssc Ancona si è sentito privilegiato di poter vivere questa importantissima esperienza, il tutto nella speranza diqualche momento diaidegenti – ha scritto la società in una nota –, e ringrazia l’associazione Patronesse, la presidentessa Milena Fiore, la vice presidentessa Saria Ternullo e tutto lo staff perorganizzato questo importante momento".