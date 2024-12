Quotidiano.net - Seul, guardie di sicurezza bloccano l'accesso a uffici Yoon

La polizia sudcoreana ha riferito che ledistanno bloccando la squadra investigativa speciale dall'ingresso nell'edificio principale deglidel presidenteSuk-yeol, indagato per insurrezione e abuso d'o nell'ambito della legge marziale imposta il 3 dicembre e ritirata dopo sei ore per la bocciatura del Parlamento. "L'irruzione è iniziata e abbiamo ottenuto l'per le perquisizioni alla parte dei servizi civili. Al momento non siamo in grado di entrare nell'edificio principale per le restrizioni imposte dalledipresidenziali", ha riferito la polizia, secondo i media locali.