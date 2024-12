Ilrestodelcarlino.it - Scuola infanzia Casette: polemiche sul trasferimento a Castellano e gestione Pignotti

Tiene banco la vicenda delladiin via dinel plesso di. Stasera, alle ore 20,45 nei locali parrocchiali ci sarà l’incontro pubblico convocato dall’ex assessore Roberto Greci per fare chiarezza. Chiarezza e trasparenza vogliono anche i tre ex consiglieri dell’ex maggioranza, Francesco Tofoni, Maria Mariani e Marco Maria Lucidi che, dimettendosi, a giugno hanno fatto cadere l’amministrazione: "dice ciò che avrebbe potuto fare se non fosse caduto ma, ormai, ogni sua azione non avrebbe più rispecchiato la volontà dei cittadini suoi elettori, con i quali il rapporto di fiducia era compromesso da tempo, con decisioni discutibili e lontane dai principi ispiratori del mandato, come l’elargizione di contributi facili in una situazione economica complicata, somme chieste ad associazioni e centri anziani, discutibili variazioni urgenti di bilancio".