Lettera43.it - Sangiuliano e Corsini presentano due esposti contro Report: «L’audio consegnato è un illecito»

L’ex ministro della Cultura Gennaroe la moglie, la giornalista Federica, hanno depositato alla Procura di Torre Annunziata dueseparatila trasmissione. Domenica scorsa, 8 dicembre, il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha mandato in onda alcuni audio tra cui una conversazione proprio tra l’ex ministro e la coniuge. I rispettivi avvocati, negli, hanno chiesto di accertare chi abbiaalla redazione «registrazioni illecitamente carpite e ancor più illecitamente consegnate e se ciò non configuri quantomeno, l’ipotesi di cui all’art. 615 bis del codice penale ‘Interferenze illecite nella vita privata». Per i legali dihanno spiegato che la consegna della registrazione, secondo loro, rappresenta unè stato diffuso durante un servizio sul caso-Boccia.