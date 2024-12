Lanazione.it - Rischi e sacrifici dei camionisti: “Dodici ore inchiodati al volante. La paura compagna di viaggio”

Firenze, 11 dicembre 2024 – Otto anni divissuti con una “consapevole”. Un quarto della sua vita vissuta su strada. La sveglia puntata molto prima dell’alba, per via del rapporto simbiotico amore-odio coldei tir. Diecimila chilometri al mese girando in lungo e largo la Toscana. Con gite fuori porta tra i vari snodi carico come Cremona, Ravenna e Marghera, Vado Ligure a caricare il prodotto raffinato. Livorno, la base logisitca di partenza della Rat in seno alla raffineria di Livorno. Sì, la stessa cooperativa del Raggruppamento di autotrasportatori toscani dirimpettaia al deposito Eni di Calenzano, off-limits dopo la tragedia di lunedì mattina. Giacomo Guarnieri ha “conosciuto bene i colleghi” vittime della strage. Compreso Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso e Emiliano Braccini, ricoverato al centro grandi Ustioni di Cisanello (Pisa).