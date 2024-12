Lapresse.it - Report e gli audio di Sangiuliano e la moglie, Ranucci si difende

Sulla puntata dicon glidelle conversazioni tra l’allora ministro della Cultura, Gennaro, e laFederica Corsini, interviene il conduttore del programma Sigfrido.Il servizio della trasmissione era incentrato sul caso-Boccia che ha poi portato l’ex titolare del MiC alle dimissioni. “Sbagliato dire cherubato”“Rispetto le critiche fatte ma non le condivido, devo dire che non so se sia stato visto il servizio nella sua completezza, era un servizio per la prima volta raccontava, attraverso una cronistoria, un fatto che ha destato interesse internazionale”, dicea ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1. “Glihanno un pregio, vale a dire ricostruire i fatti attraverso le parole dei protagonisti. L’‘incriminato’ non ha nulla di privato, ne ho parlato anche con, a cui mi lega un rapporto di amicizia, e anche lui non mi ha mai posto il problema.