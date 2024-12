Ilfattoquotidiano.it - Ravanusa, a tre anni dall’esplosione 36 famiglie restano senza casa. Il sindaco Pitrola: “Aspettiamo ancora i fondi”

“Continua ad essere una ferita aperta, a tresiamoincastrati tra le maglie della burocrazia, in attesa che arrivi il decreto di finanziamento del progetto per realizzare gli alloggi delleche hanno perso la”. Il primo cittadino Salvatoreattendeche riparta la ricostruzione di, il comune in provincia di Agrigento sconvolto nella notte dell’11 dicembre 2021di una vasta area di diecimila metri quadri, provocata da una fuga di gas metano di un tubo saldato male. Nella strage hanno perso la vita 9 persone, tra cui Selene Pagliarello incinta al nono mese del piccolo Samuele, mentre un centinaio di persone sono state sfollate.La Regione ha annunciato nei giorni successivi alla tragedia che sarebbero stati stanziati deiper la ricostruzione, ma a distanza di tretutto fermo.