Scuolalink.it - PCTO a Vicenza, studentesse ‘baby sitter’ dei docenti impegnati nelle attività collegiali: è polemica

Leggi su Scuolalink.it

, un innovativo progetto di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento () ha suscitato un acceso dibattito. L’iniziativa vede coinvoltedel Liceo delle Scienze Umane Don Giuseppe Fogazzaro come “baby sitter” per i figli deidell’Istituto Almerico Da Schio, durantepomeridiane come consigli di classe e collegi. L’obiettivo è quello di conciliare le esigenze familiari e professionali degli insegnanti, ma il progetto ha suscitato perplessità, soprattutto per il coinvolgimento di minori. Il progettoe le polemiche: gli obiettivi e le modalità operative Il progetto, definito come un esempio di “service learning”, punta a offrire un servizio alla comunità scolastica, fornendo allel’opportunità di applicare le competenze acquisite in aula, in particolare quelle legate a pedagogia e psicologia.