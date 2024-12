Anteprima24.it - Non solo Campania: a Calenzano trovati i corpi dei dispersi, gravi due feriti

Tempo di lettura: 5 minutiQUASI 500 RAID DI ISRAELE PER SMILITARIZZARE LA SIRIAVENERDÌ IL G7. ‘EMERGONOCON SEGNI DI TORTURA’In 48 ore 480 raid di Israele per smilitarizzare la Siria dopo la caduta di Assad. Distrutti i caccia e la flotta. ‘Ho autorizzato a bombardare le armi siriane affinché non finiscano nelle mani dei jihadisti’, dice il premier Netanyahu. Condanna di Iran e Turchia: ‘Incursioni illegali’. Telefonata di Erdogan con Meloni: ‘In Siria una aggressione israeliana. Preservare l’integrità territoriale e eliminare il terrorismo’. La Casa Bianca annuncia per venerdì una riunione straordinaria del G7 presieduto dall’Italia. Dall’obitorio di un ospedale di Damasco emergono ’40con segni di tortura’ anche quello di Mazen al-Hamada, forse il più famoso degli attivisti siriani.