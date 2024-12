Sport.quotidiano.net - Napoli, Gilmour: "Abbiamo rivisto le gare contro la Lazio: ora vogliamo riscattarci"

, 11 dicembre 2024 - Nel calcio bastano tre giorni per cambiare le prospettive: in 72 ore ilè prima uscito dalla Coppa Italia, ancora una volta agli ottavi di finale, e poi ha perso la vetta della classifica. Di mezzo c'è stata due volte la, vittoriosa per 3-1 e 1-0, e in entrambe le sfide ha toccato il campo, per la verità senza impressionare, Billy, che oggi pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare di quanto accaduto, ma anche per guardare già al futuro dopo quelle che potrebbero essere state due 'semplici' battute d'arresto. Le dichiarazioni diLo scozzese ha innanzitutto parlato del suo impatto con una piazza molto calorosa e dall'identità molto forte. "Ho sentito e percepito subito questa passionalità, che tra l'altro caratterizza anche il mio popolo.