Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: delusione Pilato, è fuori in batteria! 4×50 mista mista azzurra in finale. Appuntamento alle 17.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIINGLI ORARI E GLI ITALIANI IN GARA OGGI11.42: Per il momento è tutto,17.30 per la seconda sessione di semifinali e finali Grazie per averci seguito e buona giornata. A più tardi!11.40: Da una parte buona giornata per i colori azzurri con sei tra atleti e staffetta che hanno superato il turno ma forse l’atleta più attesa oggi ha clamorosamente deluso. Benedettaeliminata innei 100 rana, senza una motivazione particolare. Avanti Curtis e Morini nei 100 sl, Miressi nei 100 sl, Cerasuolo e Viberti nei 100 rana e la. Eliminato Deplano nei 100 sl uomini. Oggi introveremo anche Mora nei 100 dorso, Buisa nei 50 farfalla e Quadarella nella serie veloce degli 800 sl11.