L’EVOLUZIONE DI BALLANDO CON LE STELLE | DA TALENT SHOW A CONTENITORE DI GENERI

È in onda in queste settimane su Rai1 la diciannovesima edizione dicon le, ildanzereccio condotto da Milly Carlucci il cui successo negli ultimi anni sembra rafforzarsi sempre di più. In particolare, quest’anno, il programma condotto e diretto da Milly Carlucci sta facendo registrare nei sabati sera dell’ammiraglia Rai dei numeri clamorosi, che hanno visto nell’ultima puntata il loro picco massimo, con uno share monstre del 29%.Quando si parla dinon vi è classificazione più azzeccata di quella di “varietà”, termine che nel caso della suddetta trasmissione va inteso nel suo significato letterale: se il format originale da cui è tratta la trasmissione, quello del programma inglese “Strictly Come Dancing”, è essenzialmente quello di un, la versione italiana presenta al proprio interno un vero e proprio mix di piùtelevisivi, il cui connubio è da considerarsi come uno dei cardini del grande successo e della longevità dellonel nostro paese.