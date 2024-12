Le formazioni rivelate mentre i Gunners cercano un passaggio sicuro in Champions League

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-11 21:21:46 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:L’Arsenal può fare un ulteriore passo avanti verso ilalla fase successiva dellavincendo stasera contro il Monaco.Ihanno balbettato nell’ultima partita di Premiercontro il Fulham, ma hanno un buon record in Europa.Una sconfitta in cinque partite li mette in una buona posizione per progredire, ma anche gli ospiti mirano a un posto tra i primi otto.Entrambi hanno 10 punti, il che significa che una vittoria è cruciale in entrambe le squadre per avere possibilità di accedere alle ultime due partite. per vedere come si schierano entrambe le squadre.La formazione dell’Arsenal ???????? Lewis-Skelly inizia da terzino sinistro Merino partner del RisoGesù in altoFacciamo un passo avanti verso la fase successiva,—Arsenale (@Arsenale) 11 dicembre 2024Con la mancanza di difensori in forma per Mikel Arteta, la squadra di casa punta tutto sull’attacco.