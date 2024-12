Inter-news.it - Lazio-Inter, vari cambi per Inzaghi! Probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

si disputerà lunedì 16 dicembre alle ore 20:45: di seguito ladi Simoneper il match.LA SFIDA –è una sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di uno scontro al vertice, dato che entrambe le compagini occupano il terzo posto in classifica a tre punti dall’Atalanta prima in classifica. La stagione dei biancocelesti sta stupendo per la rapidità con cui la squadra è riuscita ad assimilare gli insegnamenti di Marco Baroni, dimostrandosi pronta sin da subito a lottare per le posizioni di vertice. Quello contro i nerazzurri sarà un ulteriore banco di prova per misurare le proprie ambizioni stagionali., ladi:LE SCELTE – Indovrebbe far tornare dal primo minuto 5 calciatori che non sono stati impiegati nel match perso con il Bayer Leverkusen 0-1.