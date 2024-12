Ilrestodelcarlino.it - La Nobile Fiorenza accoglie il Natale: ecco ’la tana di Rudolph’

Per le festività natalizie, la contradasi colora di rosso. A Fermo, domenica presso la sede di via Marrozzini (nei pressi dell’arrivo della scala mobile, ndr.), la contrada del ‘giglio fiorentino’ ha inaugurato la ‘di Rudolph- la renna dal naso rosso’. Dopo l’arrivo del Babbodi contrada Campolege (dalla ‘Casa’ di viale Vittorio Veneto, ndr.), alla presenza del vicesindaco Torresi e dell’assessora Micol Lanzidei, gran pienone con grandi e piccini a visitare la cucina; la stanza delle piccole renne; il mercatino di; l’angolo dei giochi, dei dolci fatti in casa e delle bevande calde. "Un pomeriggio carico di emozioni – le parole del Priore Luigi Volpi – e di grande lavoro e impegno per il quale ringrazio i contradaioli che si sono spesi per realizzare ladella renna più amata dai bambini.