Laprimapagina.it - Incidente sul lavoro a San Vittore del Lazio: morto un cinquantenne di origini albanesi

Due operai sono caduti da una tettoia su cui stavano lavorando a Sandelnel Frusinate. Sul posto sono intervenute due eliambulanze, oltre ai mezzi del 118 e alle forze dell’ordine.L’infortunio sulè avvenuto mercoledì mattina presso la ditta “Lamberet spa” nella zona di San Cesario a San. Uno dei due operai, un uomo di 53 anni di, è. L’altro operaio, rimasto ferito, è un uomo di 41 anni originario del Marocco.In base ad una prima ricostruzione, i due operai si trovavano sulla copertura dell’edificio quando, per cause da accertare, la struttura ha ceduto, facendoli cadere nel vuoto per diversi metri. L’esatta dinamica dell’è ancora al vaglio delle autorità competenti.