In tilt Facebook Instagram e Whatsapp

sono in down da diversi minuti in Italia e nel Mondo. Una serie di problemi e malfunzionamenti si sono riscontrati dalle 18 circa di mercoledì e stanno proseguendo. Il problema disembra essere di natura mondiale.Non è possibile pubblicare post, commentare quelli altrui e accedere agli strumenti professionali per la gestione dei dati delle tre piattaforme. Gli utenti disi sono “riversati” su X lamentando di non poter postare contenuti o di avere problemi con le applicazioni. Bisogna attendere che le criticità vengano risolte da parte della società.Sul’azienda ha rilasciato un messaggio agli utenti. “è attualmente in manutenzione, ma dovresti poter accedere nuovamente tra pochi minuti.