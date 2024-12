Tuttivip.it - “Ha fatto la dichiarazione”. Grande Fratello, Helena e Javier chiariscono i sentimenti. Ma finisce male

La puntata delandata in onda il 9 dicembre ha segnato un momento difficile perPrestes, la modella brasiliana che sta affrontando giorni di tensione emotiva nella casa. Le difficoltà vissute durante la diretta si sono protratte anche nelle ore successive, culminando in un momento di sconforto, ma anche in una rivelazione importante.Dopo una giornata passata in compagnia del pallavolista argentinoMartinez,ha deciso di aprire il suo cuore. Durante la notte, la modella ha confessato i suoiper, spiegandogli chiaramente che: “Provo qualcosa, e se non è ricambiata dovrò necessariamente allontanarmi perché non riesco a vederti solo come un amico”.Un momento carico di emozioni, che ha mostrato la fragilità e la sincerità di, incapace di nascondere ciò che prova.