Calciomercato.it - Gol e proteste: la reazione di Fonseca dopo il pareggio

La Stella Rossa ha trovato il gol dell’uno a uno con Radonjic al 68esimo: ecco cosa è successola rete dell’ex TorinoE’ arrivato il gol della Stella Rossa al ventitreesimo del secondo tempo con Radonjic. Un gol, che sembrava davvero nell’aria, a San Siro e che ovviamente non è andato giù a Paulo.Gol e: ladiil(LaPresse)Il tecnico portoghese si è arrabbiato per la rete dell’ex Torino, prima di andare a protestare con il IV Uomo.quanto successo a Bergamo, l’ex Lille si lamentare, verosimilmente, per una scelta arbitrale che non ha convinto nemmeno San Siro, che come il suo tecnico ha pensato ci fosse ai danni di Yunus Musah. Riguardando le immagini, però, la spinta sull’americano, che perde il pallone sembra regolare. L’arbitro, Gil Manzano, non ha comunque avuto dubbi sul concedere il gol ai serbi.