Gli Ugos sono tornati, nuovo album e un concerto da tutto esaurito

Firenze, 11 dicembre 2024 –. Con une unin programma dagli, band amatoriale fiorentina che da anni sta riscuotendo un notevole successo tra fan, amici e appassionati di musica e divertimento. Venerdì 13 dicembre è in programma l’uscita del lorodal titolo “Lato A” su tutte le piattaforme digitali. Canzoni inedite su cui la band ha lavorato con la partecipazione di altri artisti del panorama musicale fiorentino, tra cui il cantante e pianista Ruggero. Grande attesa dei fan per il prossimodi Natale che si terrà venerdì 27 dicembre alla Casa del Popolo di Grassina a Bagno a Ripoli. Una serata organizzata in collaborazione con il gruppo calcistico degli Amatori di Grassina. Glisi esibiranno portando sul palco canzoni passate, cover e gli inediti del